POL-SU: Kriminaldirektor Stephan Wetzel leitet ab sofort die Direktion Kriminalität bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg (ots)

Seit Monatsbeginn leitet Kriminaldirektor Stephan Wetzel die Direktion Kriminalität bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Der 57-jährige Kölner, der zuvor verschiedene Führungsaufgaben bei den Polizeibehörden in Köln und Bonn innehatte, ist erfreut, nun in seinem "alten Heimatbereich" tätig sein zu dürfen.

Obwohl er in Köln geboren wurde und dort lebt, ist Stephan Wetzel im Rhein-Sieg-Kreis aufgewachsen und hat hier enge familiäre Verbindungen.

Der erfahrene Beamte ist 1987 in den Polizeidienst eingetreten und in den Jahren vom Gruppenbeamten in einer Einsatzhundertschaft bis zum Kriminaldirektor aufgestiegen. Auf seinem Weg dorthin hat er viele Facetten der Polizei, insbesondere im Bereich der Kriminalpolizei, kennengelernt.

Neben der Sachbearbeitung in einem Kriminalkommissariat oder im Innenministerium hat er auch den Ablauf im Einsatzgeschehen als ehemaliger Leiter einer Führungsstelle für Gefahrenabwehr und Einsatz erlebt. Sein Wissen hat er zudem als Dozent an der Fachhochschule der Polizei weitergegeben, wo er Eingriffsrecht, Einsatzlehre und Führungslehre unterrichtete. Während seiner vielen unterschiedlichen Verwendungen gab es immer wieder Schnittmengen zur Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, z.B. in der Zeit, in der Kriminaldirektor Wetzel den polizeilichen Staatsschutz beim PP Bonn leitete.

Die Polizei Rhein-Sieg-Kreis kann sich über eine Führungspersönlichkeit mit großem Erfahrungsschatz in vielen unterschiedlichen Bereichen freuen. Der zweifache Vater blickt ebenfalls freudig auf seine neue Aufgabe als Direktionsleiter Kriminalität, bei der er nun für sämtliche Aspekte der Kriminalitätsbekämpfung einer Polizeibehörde verantwortlich sein darf.

Sein Vorgänger Thomas Sawatzki ist dem Ruf des Landeskriminalamtes NRW gefolgt und hat dort als Leiter ein Dezernat mit Fachaufsichtsaufgaben übernommen. Für seine Arbeit als engagierter Direktionsleiter Kriminalität danken wir Thomas Sawatzki und wünschen ihm viel Erfolg in Düsseldorf.

Herzlich willkommen, Stephan Wetzel! Viel Erfolg und Freude in der neuen Rolle. (Bi)

