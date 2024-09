POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Rennerod (ots) - Am 24.09.2024, um 00:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Straße Mackstruth zu einem Zimmerbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Die Erdgeschosswohnung, in der der Brand entstand und die darunter liegende Kellerwohnung, sind derzeit nicht bewohnbar. Die unbewohnte Obergeschosswohnung ist weiterhin nutzbar. Eine Person kam mit Verdacht auf ...

mehr