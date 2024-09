Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand in einem Mehrparteienhaus

Rennerod (ots)

Am 24.09.2024, um 00:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Straße Mackstruth zu einem Zimmerbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Die Erdgeschosswohnung, in der der Brand entstand und die darunter liegende Kellerwohnung, sind derzeit nicht bewohnbar. Die unbewohnte Obergeschosswohnung ist weiterhin nutzbar. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 150000 Euro geschätzt. Der Brand konnte um 01:20 Uhr vollständig gelöscht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Rennerod und Hellenhahn-Schellenberg waren mit 40 Kräften im Einsatz. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Nach Angaben der Feuerwehr könnte ein technischer Defekt ursächlich sein. Die Ermittlungen dauern an.

