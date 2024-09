POL-PDMT: Singhofen - tödlicher Arbeitsunfall

Diez (ots) - Am Freitag, den 20.09.24, und Samstag, den 21.09.2024, kam es am Parkplatz des Diezer Stadtwaldes "Hain" in der Mittags-/Nachmittagszeit zu mehreren Diebstählen aus PKW. Hierbei wurden die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und in den Fahrzeugen offensichtlich liegende Taschen entwendet. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Diez ...

