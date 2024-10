Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen

Wedel - Unbekannte brechen in Einfamilienhäuser sowie Wohnung ein und entwenden Wertgegenstände - Polizei auf der Suche nach Zeugen

Uetersen/Wedel (ots)

Am vergangenen Wochenende sind in den Ortschaften Uetersen und Wedel drei Einbrüche in Wohnräume polizeilich bekannt geworden, bei denen u. a. Schmuckstücke und Bargeld in einem Gesamtwert von über 40.000 Euro entwendet wurden.

Am Freitag (11.10.2024) ist es im Quälkampsweg in Wedel zu einem Einbruch in ein dortiges Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte gewaltsam in das Objekt eindrangen. Die beiden Hausbewohner waren von ca. 09:00 bis 21:00 Uhr abwesend und stellten die Tat bei ihrer Rückkehr fest. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlten Bargeld, mehrere Armbanduhren und einige Schmuckstücke aus dem Haus. Der Wert der Gegenstände beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ungefähr 1.600 Euro.

Weiter ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.10.2024) in der Straße Großer Sand in Uetersen zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung gekommen. Unbekannte drangen in einem Zeitraum von 21:00 Uhr bis 01:40 Uhr gewaltsam in die Hochparterre-Wohnung ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Letztendlich nahm man Bargeld, Gold und Schmuckstücke in einem Gesamtwert von über 40.000 Euro an sich und floh aus der Wohnung.

Abschließend ist es am Sonntagvormittag (13.10.2024) in der Straße Lülanden in Wedel zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Auch hier drangen Unbekannte gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten in mehreren Räumlichkeiten Schränke sowie Schubladen. Entwendete Gegenstände sind in diesem Fall bisher nicht bekannt geworden. Die Tatzeit konnte durch Nachbarn von 08:30 Uhr bis 10:50 Uhr eingegrenzt werden.

Zu den drei Taten sind bisher keine Hinweise auf die Täterschaften bekannt. Daher bittet die zuständige Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- zur Aufklärung der Taten um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

