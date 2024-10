Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haselau -Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus -Polizei sucht Zeugen-

Haselau (ots)

In der Nacht von Donnerstag (10.10.2024) auf Freitag (11.10.2024) ist es in der Zeit von 17.30 Uhr bis 01.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Twiete gekommen, bei dem der oder die Täter Goldschmuck erbeuteten.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und öffneten und durchsuchten Schränke und Schubladen. Hierbei nahmen sie einige Schmuckteile im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu diesem Fall wurden durch die Kriminalpolizei Pinneberg aufgenommen. Zeugen, die gegebenenfalls auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt haben, können sich telefonisch unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell