Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Pkw-Fahrer verliert Kontrolle über seinen Pkw und prallt gegen ein Mehrfamilienhaus

Schenefeld (ots)

Am heutigen Mittwoch (09.10.2024) verlor ein 88-jähriger Schenefelder aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw-VW mit Pinneberger Kennzeichen, fuhr in der Königsberger Straße über den Gehweg in einen Vorgarten eines Mehrfamilienhauses und prallte letztlich gegen Standpfosten von an der Hausfassade angebrachten Balkonen.

An dem Pkw und der Hausfassade entstand hoher Sachschaden, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht genauer beziffert werden kann.

Der Unfallverursacher selbst wurde bei diesem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell