Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Verdächtiger PKW

Bild-Infos

Download

Altdorf (ots)

Im Ortsbereich von Altdorf konnten Anwohner in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen silberfarbenen VW Golf feststellen, dessen Insassen langsam in den Straßen umherfuhren und mit Taschenlampen in verschiedene Höfe leuchteten. Die Polizei sucht Zeugen, die sich evtl. das Kennzeichen notieren konnten oder weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben können. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung setzen. Die Polizei rät: Achten Sie insbesondere zur Nachtzeit auf Fremde in ihrem Wohngebiet oder auf dem Nachbargrundstück und informieren Sie bei verdächtige Beobachtungen umgehend die Polizei unter 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell