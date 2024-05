Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zu laute Musik führte zu Körperverletzung und Bedrohung

Northeim (ots)

37186 Moringen, Kleingartenweg, Donnerstag, 09.05.2024, 17.20 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag sprach eine 62-jährige Frau aus Moringen, ihren Nachbarn auf seine laustarke Musik an und bat den 57-jährigen Mann, diese leiser zu drehen. Daraufhin mischte sich der Bruder des 57-jährigen Nachbarn in das Gespräch ein und drohte dem Ehemann der 62-jährigen Frau Schläge an. Ferner verletzte der 57-jährige Mann seine Nachbarin am Arm durch festes zudrücken.

Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Entsprechende Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung wurden eingeleitet.

