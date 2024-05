Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung durch unbekannte Person - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Donnerstag, 09.05.2024, 23.20 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstag kam es am späten Abend zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 51-jährigen Mannes.

Der 51-jährige Mann aus Northeim kam zuvor mit dem Zug in Northeim an und wartete vor einem Restaurant an der o.g. Örtlichkeit auf seine Mitfahrgelegenheit. Während seiner Wartezeit befanden sich vor dem Restaurant zwei ihm unbekannte Person. Die unbekannte männliche Person schlug dem 51-jährigen Mann zweimal ins Gesicht und entfernte sich anschließend in Begleitung einer unbekannten weiblichen Person in Richtung Bahnhof Northeim.

Eine medizinische Versorgung wurde durch den 51-jährigen Mann abgelehnt. Die unbekannte männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß - bekleidet mit einem grauen Trainingsanzug - kräftige Statur - ca. 30 Jahre alt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell