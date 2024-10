Polizei Wuppertal

POL-W: POL W: W - 22-Jähriger in Wuppertal vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Ein 22-jähriger Mann wird seit heute Morgen (02.10.2024, 11:00 Uhr) in Wuppertal vermisst. Zuletzt wurde er in der Kreuzstraße in Oberbarmen gesehen.

Der junge Mann ist circa 1,60m groß und hat Trisomie 21. Er kann wenig sprechen und ist nicht in Wuppertal zuhause, daher auch nicht orientiert.

Er trägt vermutlich eine weiße Hose und einen ebenfalls weißen Pullover.

Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 oder in Notfällen der 110 bei der Polizei zu melden.

