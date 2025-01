Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Glatteisunfall auf der Straße "Riesen" (04.01.2025)

Aichhalden (ots)

Zu einem Glatteisunfalls ist es am Samstagnachmittag auf der Straße "Riesen" gekommen. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf Straße "Riesen". Auf Höhe der Hausnummer 11 geriet der Mann auf der spiegelglatten Straße, kam nach links von der Straße ab, prallte hierbei gegen einen Kommunikationsmasten und rutschte in der Folge in einen dortigen Straßengraben. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, musste aber nicht sofort medizinisch behandelt werden. Da der Masten drohte umzustürzen, wurde die Feuerwehr hinzugehzogen, die dessen Sicherung übernahm. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten wagen. Der Schaden am Mast wird von der Polizei auf etwa 400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell