Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Türdeko angezündet

Jockgrim (ots)

In der Nacht von 09.09.24 auf 10.09.24 zwischen 02.00h und 03.00h steckte eine bisher unbekannte Person den Türschmuck an einer Wohnungseingangstür in einem Mehrparteienhaus in der Siemensstraße in Brand. Bei dem Türschmuck handelte es sich um eine Papierherz. Das Feuer ging von selbst wieder aus. Durch die kurze Hitze wurde die Tür durch Ruß leicht beschädigt. Das Feuer war nicht geeignet die Tür in Brand zu setzen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

