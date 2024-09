POL-PDLD: Fahrer unter Drogeneinfluss

Steinfeld (ots) - In der Nacht vom 10.09.24 auf 11.09.24, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der alten Landstraße ein. Entwendet wurden nach ersten Feststellungen eine größere Menge Zigaretten. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: ...

