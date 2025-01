Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel (06.01.2025)

Deißlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro ist es bei einem Fahrstreifenwechsel am Montagabend im Kreisverkehr "Hornbach" gekommen. Gegen 21.30 Uhr fuhren eine 31-Jährige mit einem BMW sowie ein 18-jähriger Mann mit einem Jaguar Range Rover im Kreisverkehr "Hornbach" auf der Bundesstraße 27. Die BMW-Fahrerin wollte diesen in Richtung Deißlingen verlassen und wechselte verbotswidrig auf die rechte Fahrspur, wo sie mit dem Jaguar zusammenstieß. Die beteiligten Personen blieben unverletzt.

