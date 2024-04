Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am Freitagabend parkte eine 26-Jährige ihren BMW in Schöndorf in einer Parkbucht ab und stellte einen Tag später Unfallspuren an ihrem Fahrzeug fest. Die Frau konnte einen Renault in Tatortnähe finden, der ebenfalls Schäden aufwies. Zusammen mit der Polizei wurden die Schäden in Augenschein genommen, das Schadensbild stimmte überein. Eine Befragung der 65jährigen Halterin des Renault bestätigte ein Ausparken neben der Geschädigten, so dass sie als Verursacherin in Frage kommt. Die Ermittlungen zum erlaubten Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen.

