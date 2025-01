Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Betrunken Unfall im Kreisverkehr verursacht (04.01.2025)

Vöhringen (ots)

Am Samstagabend ist es im Kreisverkehr der Landesstraße 409 und der Kreisstraße 5505 zu einem Unfall gekommen. Eine 45-Jähriger fuhr mit einem Opel Astra auf der K 5505 von Wittershausen (Vöhringen) herkommend in Fahrtrichtung Sulz (Kastell) in den Kreisel und kollidiert dort mit einem VW Golf eines 61-Jährigen, der zuvor auf der L 409 aus Richtung Sulz herkam und sich bereits im Kreisverkehr befand. An beiden Autos entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Opel-fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Sie musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein.

Sie wird sich nun wegen des in betrunkenem Zustand verursachten Unfalls verantworten müssen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell