POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied für das Wochenende 06.09. - 08.09.2024

Neuwied (ots)

Neuwied - Körperverletzung und Bedrohung

In der Nacht von Freitag, 06.09.2024, auf Samstag, 07.09.2024, kam es in Neuwied in der Blücherstraße gegen 04.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz, weil eine 37jährige Frau durch ihren 49jährigen Ex-Freund angegriffen worden war. Demnach hatte sich der stark alkoholisierte Mann Zutritt zur Wohnung verschafft und eine Tasse nach der Frau geworfen. Diese wurde durch den Tassenwurf im Gesicht verletzt und einer medizinischen Behandlung zugeführt, der Beschuldigte selbst hatte sich vor Eintreffen der Beamten entfernt. Gegen 06.50 Uhr kehrte die Geschädigte aus dem Krankenhaus zurück und stellte den Mann erneut in der Wohnung fest. Nach Mitteilung an die Polizei wurde der Mann im Nahbereich festgestellt, ein Alko-Test ergab hier einen Wert von 2,5 Promille. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam. Eine halbe Stunde später wurde er erneut auffällig, weil er die Wohnungstür eintrat und die Geschädigte mit dem Tode bedrohte. Daraufhin wurde er für den Rest des Tages in Gewahrsam genommen, außerdem wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Neuwied - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen der Streife kontrollierte eine Streife der PI Neuwied ein Taxi, welches mit überhöhter Geschwindigkeit durch Neuwied fuhr. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36jährige Mann aus Neuwied nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sowohl ihn als auch den Inhaber des Taxiunternehmens erwarten nun Strafverfahren.

Neuwied ST Oberbieber - Betrügerischer Paketabholer

Am Samstag, den 07.09.2024, teilte eine 64jährige Frau aus Oberbieber hiesiger Dienststelle gegen 11.50 Uhr telefonisch mit, dass bei ihr soeben ein Mann vor der Tür gestanden habe, der ein Paket habe abholen wollen welches für ihn angeblich bei ihr abgegeben worden sei. Tatsächlich hatte die Dame ein Paket, welches an ihren Mann adressiert war, erhalten, ohne dass sie oder ihr Mann etwas bestellt hatten. Da sie ob dessen misstrauisch war ließ sie sich einen Ausweis aushändigen. Der Ausweis, eine spanische ID-Karte, war auf den Namen des Mannes der Mitteilerin ausgestellt und demnach offensichtlich gefälscht. Als die Frau den Abholer damit konfrontierte lief dieser davon. Er konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Da die Personalien nicht eindeutig festgestellt werden konnten wurde der 41jährige Mann aus Duisburg zur Dienststelle verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. Das Paket selbst wurde sichergestellt, es enthielt ein Smartphone im Wert von 1200 Euro. Offenbar hatten der Beschuldigte oder ein Mittäter das Passwort des Handyanbieters des Geschädigten betrügerisch erlangt und in dessen Namen das Smartphone bestellt.

Neuwied Innenstadt - Überlautes Motorrad kontrolliert

Am Samstag, den 07.09.2024, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 18.10 Uhr in der Neuwieder Innenstadt ein Motorrad, welches zuvor durch ein überlautes Motorengeräusch aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 21jährige Fahrer aus dem Westerwaldkreis den sogenannten dB-Killer ausgebaut hatte. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis. Da der junge Mann den dB-Killer mitführte dürfte von vorsätzlicher Begehung auszugehen sein, entsprechend dürfte die Bußgeldstelle das Bußgeld verdoppeln.

