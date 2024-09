Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Angebrannte Deutschlandfahne

Linz am Rhein (ots)

Gegen 02:30 Uhr wurde durch eine Zeugin eine angebrannte Flagge der BRD auf der Wache der Polizeiinspektion Linz vorbeigebracht. Die Zeugin teilte mit, dass die Flagge zuvor durch zwei unbekannte Personen von einem Fahnenmast an der Rheinpromenade in Linz abgehängt wurde und sie dann versuchten, diese zu entzünden. Da dies wohl nicht einfach so gelang, schmissen die unbekannten Täter die Fahne in den Rhein, wo die Zeugin diese dann herausfischte. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, bei der Polizei in Linz am Rhein zu melden.

