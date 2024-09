Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägerei zwischen Vater und Sohn

Linz am Rhein (ots)

In der Samstagnacht wurde gegen 23:00 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Rheinstraße in Linz gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Vater und Sohn, die auf dem Heimweg vom Winzerfest in Streit geraten waren. Beide waren deutlich alkoholisiert und hatten sichtliche Blessuren von ihrer Schlägerei davongetragen. Da der 19-jährige Sohn nach der Anzeigenaufnahme dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Hier konnte er seinen Rausch ausschlafen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell