POL-MK: Ungeduldiger Autofahrer verteilt nach Kritik an seinem Fahrstil Schläge

Zwei Männer haben sich am Samstagmorgen auf dem Parkplatz von einem Discounter an der Oststraße nicht nur verbal gestritten.

Ausgangspunkt des Streits war offenbar ein etwas länger andauernder Einparkversuch einer Pkw-Fahrerin. Ein eiliger Autofahrer hupte mehrfach, bis er auch in eine Parklücke fahren konnte. Ein Zeuge des Vorgangs, ein 63-jähriger Meinerzhagener, sprach den 57-jährigen Fahrer auf seine Fahrweise an. Von diesem Zeitpunkt an gehen die Schilderungen auseinander. Der 57-Jährige sagt, der 63-Jährige habe gegen seine Fahrertür getreten, gerade als er aussteigen wollte. Außerdem habe er die Fäuste gehoben. Er habe sich deshalb bedroht gefühlt und dem 63-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der ging vor den Augen seines Neffen zu Boden. Zeugen berichten von anschließenden Tritten auf den am Boden liegenden 63-Jährigen. Danach ging der 57-Jährige weg. Die hinzu gerufene Polizei fand den 57-Jährigen in einem Haus in der Nähe. Die Beamten schrieben gegen ihn Anzeigen wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung sowie gegen den 63-Jährigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (cris)

