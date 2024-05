Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Geschäft- Zeugensuche

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 03.30 Uhr, wurde eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Hauptstraße zerstört. Der oder die Täter gelangten anschließend in das Innere und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand Tabakwaren im Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen männlichen Einzeltäter gehandelt haben. Dieser wurde als groß und schlank beschrieben und sei mit einem Fahrrad in Richtung Geraberg geflüchtet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0135104/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

