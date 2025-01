Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Straße ab (05.01.2025)

Dornhan (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr, ist ein Autofahrer auf der Landesstraße 410 von der Straße abgekommen, wodurch ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden ist. Der 25-jährige Fahrer eines Toyota Corolla war auf der L 410 von Dornhan in Richtung Bettenhausen unterwegs und kam auf der vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der junge Mann gegen eine Schutzplanke. Der Toyota drehte sich und stieß ein weiteres Mal mit der Leitplanke zusammen. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Toyota, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. An der Schutzplanke entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

