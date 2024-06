Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrerin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 66 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die am Mittwoch (26.06.2024) gegen 18:25 Uhr in der Egerstraße in Waldenbuch in einen Unfall verwickelt war. Die Frau, die einen Helm trug, war bergab in Richtung Königsberger Straße unterwegs. Aufgrund noch unbekannter Ursache stürzte die Zweiradlenkerin alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell