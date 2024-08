POL-WES: Wesel: Polizisten stellen Führerschein nach Unfallflucht sicher

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Samstagabend um 22:15 Uhr wurde ein Kellerbrand auf der Sittermannstraße in Neukirchen-Vluyn gemeldet. Ursächlich war eine Gefriertruhe, die im Keller einer Doppelhaushälfte in Brand geraten war. Der betagte Bewohner des Hauses versuchte den Brand vergeblich zu löschen und atmete dabei giftige Dämpfe ein. Er konnte sich selbstständig ins Freie begeben und wurde vorsorglich in ein ...

