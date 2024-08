Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Samstag, den 17.08.2024, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 88-jähriger E-Bike-Fahrer aus Sonsbeck die Holländische Straße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich Holländische Straße / Sonsbecker Straße kollidierte er mit dem Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Alpen, der die Sonsbecker Straße aus Richtung Alpen-Veen in Richtung Sonsbeck befuhr. Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen, denen er dann im weiteren Verlauf in einem Weseler Krankenhaus erlag. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Sonsbecker Straße gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezialisierte Unfallaufnahme-Team aus Recklinghausen und einem Sachverständigen durchgeführt bzw. unterstützt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell