POL-WES: Rheinberg - Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel

Moers (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen kurz nach 1 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür zum Verkaufsraum einer Tankstelle an der Klever Straße mit einem Gullideckel ein und verschaffte sich Zutritt in den Verkaufsraum. Danach betrat er die Tankstelle und entwendete nach ersten Erkenntnissen hauptsächlich Tabakwaren. Im Anschluss flüchtete er in Richtung eines Supermarktes auf der ...

