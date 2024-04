POL-PPRP: Einbruch auf Schrottplatz in der Nacht zu Ostersonntag

Bad Bergzabern (ots) - Am Sonntag, den 31.03.2024, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße in Bad Bergzabern. Durch Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr konnte das Feuer eingedämmt und letztendlich gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 350.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zwecks Klärung der ...

