Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung mit Eisenstange

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (30.03.2024), gegen 18:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die Tür des Jobcenters mit einer Eisenstange. Daraufhin lief der Täter durch die Berliner Straße in Richtung Bahnhofstraße. Hier beschädigte er fünf Fahrzeuge mit genannter Eisenstange. Bei der Anfahrt der Polizei flüchtete der Täter durch den Hackgarten in unbekannte Richtung. Die Tatwaffe ließ der Täter zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, oder auch Geschädigte, die an ihrem Fahrzeug einen Schaden festgestellt haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell