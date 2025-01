Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 bei Allensbach-Ost - zwei Personen leicht verletzt (04.01.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach-Ost am Samstagabend verletzt worden. Ein 43-jähriger VW Caddy-Fahrer war gegen 21 Uhr von Singen in Richtung Konstanz unterwegs. Im Baustellenbereich auf Höhe Allensbach-Ost verlor der Mann aufgrund Schneefall und Glätte die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Straße ab und landete schließlich im Graben. Die 46-jährige Beifahrerin und ein Kind verletzten sich dabei leicht und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Caddy, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell