POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots) - Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen am Abend des 28.09.2024 im Bereich der Straße "Am Bürgergarten" auf der Haardt machen können. Dort sprühten bislang unbekannte Personen im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und dem 29.09.2024, 01.20 Uhr, mehrere inkriminierte Symbole auf Gegenstände in diesem Bereich. Hinweise bitte an die Polizei ...

