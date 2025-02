Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jähriger gesucht: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Keinen Monat nach Erstellung eines Haftbefehls gelang der Bundespolizei die Vollstreckung: Am Mittwoch, den 26. Februar 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 07:51 Uhr einen 24-Jährigen in einer Regionalbahn von Magdeburg in Richtung Braunschweig. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass gegen den Reisenden ein Vollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden vorlag: Im März 2024 verurteilte ihn das Amtsgericht Idstein wegen des mehrfachen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen. Jedoch kam der Verurteilte einer zuvor zugestimmten Ratenzahlung nicht nach. Zudem stellte er sich der Ladung zum Strafantritt nicht und war unbekannten Aufenthaltes. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am 29. Januar dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkei-ten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Glück im Unglück: Der iranische Staatsangehörige konnte den haftabwendenden Betrag aufbringen und nach dessen Zahlung seinen Weg, als freier Mann, fort-setzen. Abschließend informierten die Beamten die ausschreibende Be-hörde über den Vollzug des Haftbefehls.

