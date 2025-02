Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenlose Sporttasche führt zum Einsatz von Sprengstoffspürhund Ares

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 25. Februar 2025 informierte ein achtsamer Reisender Beamte der Bundespolizei um 10:30 Uhr über eine Sporttasche auf dem Bahnsteig 7/8, am Hauptbahnhof Magdeburg. Die Bundespolizisten nahmen sich der Situation sofort an, konnten jedoch einen möglichen Besitzer nicht ausfindig machen. Der Inhalt der schwarzen Tasche war für die Einsatzkräfte nicht einsehbar. Entsprechend wurde der Bereich geräumt, abgesperrt und Sprengstoffspürhund Ares kam mit seinem Diensthundeführer zum Einsatz. Nachdem der vierbeinige Kollege kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufwies, wurde die Sporttasche als ungefährlich eingestuft und geöffnet. In ihr befanden sich Kleidungsstücke. Hinweise auf den Eigentümer lagen nicht vor. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde jene Tasche dem Fundbüro der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Magdeburg übergeben. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell