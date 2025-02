Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aufenthalt im Gleis führt zu Schnellbremsung eines Regionalexpresses sowie Widerstandshandlungen

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 24. Februar 2025 informierte um 17:33 Uhr die Notfall-leitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Person, welche sich im Gleis auf der Strecke zwischen Mag-deburg Hauptbahnhof und Magdeburg-Neustadt aufhielt und die Bahn-gleise überquerte. Der Lokführer eines herannahenden Regionalexpres-ses leitete nach Erkennen des Mannes eine Schnellbremsung ein. Die Bahn kam glücklicherweise vor der Person zum Stehen. Anschließend verständigte der Lokführer seine Leitstelle und beschrieb die Situation. Die nachfolgenden Züge erhielten einen Nothalt. Eine Streife der Bundespolizei fuhr umgehend mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Die Einsatzkräfte konnten den 30-Jährigen wohlbehalten am Bahndamm feststellen. Auf Ansprachen reagierte der Deutsche nicht und wurde zunächst aus dem lebensgefährlichen Bereich zum Dienstfahrzeug der Beamten geführt. Er versuchte sich wiederholt der Maßnahme zu entziehen, widersetzte sich dieser und musste gefesselt werden. Zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung erfolgte die Mitnahme in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Im Rahmen der Personalienfeststellung mittels Fingerabdruckscan widersetzte sich der Mann erneut. Durch seine Widerstandshandlungen erlitt eine Beamtin eine leichte Schürfwunde am rechten Unterarm und ihr Streifenpartner wurde leicht am linken Ringfinger verletzt. Beide sind weiter dienstfähig. Aufgrund der kurzweiligen Gleissperrungen erhielten 15 Züge insgesamt eine Verspätung von 189 Minuten. Der Gleisläufer erhält Anzeigen wegen des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen, eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Wider-standes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

