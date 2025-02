Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Abgestelltes Reisegepäck führt erneut zu Polizeieinsatz - Nach Abschluss der Maßnahme meldet sich Besitzer

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 23. Februar 2025 erweckte um 07:38 Uhr ein Hart-schalenkoffer und ein Rucksack die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle (Saale). Die Gepäckstücke waren im Bereich einer Sitzgruppe abgelegt. Ein Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden. Demnach wurde die Haupthalle, die Gleise 8 bis 13 und die dazugehörigen Bahnsteige sowie der Perso-nentunnel im angrenzenden Bereich abgesperrt und geräumt. Parallel forderten die Bundespolizisten den Entschärfungsdienst zur Überprüfung der Gepäckstücke an und sichteten das Videomaterial der Überwachungskamera. Dort konnte ermittelt werden, dass ein bisher unbekannter Mann jenes Gepäck abgestellt und den Hauptbahnhof Halle (Saale) in Richtung Stadtgebiet verlassen hatte. Die Spezialisten des Entschärfungsdienstes aus Leipzig trafen um 08:14 Uhr am Ereignisort ein, untersuchten den Koffer sowie den Rucksack und konnten kurze Zeit später Entwarnung geben. Sie wurden als unbedenklich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich persönliche Gegenstände und Kleidungsstücke, jedoch keine weiteren Hinweise auf den Eigentümer. Nach Beendigung und Aufhebung aller notwendigen Maßnahmen, um 08:40 Uhr, wurde das Gepäck an das Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben. Keine halbe Stunde später sprach ein 32-Jähriger eine Bundespolizeistreife an und fragte, ob sie sein Reisegepäck gefunden hätten. Nach Kontrolle seiner Personalien und Bestätigung, dass es sich hierbei um den rechtmäßigen Eigentümer handelte, wurde der Deutsche eindringlich belehrt und an das in der Nähe befindliche Fundbüro verwiesen. Erst am vergangenen Freitag, den 21. Februar 2025 kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz aufgrund eines herrenlosen Rucksackes in einer S-Bahn im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Demnach weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären. Dieser Einsatz hatte eine Auswirkung auf den Bahnverkehr von insge-samt 108 Minuten wovon 11 Züge betroffen waren.

