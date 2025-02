Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unbekannte Täter bewerfen S-Bahn mit Steinen: Einschlag auf Frontscheibe - Wer hat etwas gesehen?

Bild-Infos

Download

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 20. Februar 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 18:07 Uhr die Bundespolizei über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bereich Halle (Saale). Zwei bisher unbekannte Personen bewarfen von der querenden Brücke in der Zscherbener Straße eine vorbeifahrende S-Bahn vermutlich mit Steinen. Dadurch wurde die Frontscheibe des Zuges beschädigt. Der Lokführer blieb glücklicherweise unverletzt. Eine verständigte Streife fuhr sofort in Richtung des Ereignisortes und nahm den Sachverhalt auf. Die betroffene Bahn musste anschließend aus dem Umlauf genommen und in die Wagenwerkstatt verbracht werden. Die Bundespolizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am Donnerstag, den 20. Februar 2025, gegen 17:30 Uhr, Personen an oder in der Nähe der Bahngleise, an der Brücke in der Zscherbener Straße in Halle (Saale) gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell