Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 28 Straftaten: 61-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025 sprach ein 61-Jähriger eine Streife der Bundespolizei um 13:47 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg an und benötigte Unterstützung, um seine Betreuerin telefonisch zu kontaktieren. Den Beamten gegenüber händigte er neben ihrer Telefonnummer seinen Personalausweis aus. Bei der sich anschließenden Überprüfung der personenbezogenen Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Quedlinburg vorlag. Demnach ist der Herr dringend einer Vielzahl von Straftaten, unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigung und Diebstählen, verdächtig. Er ist unbekannten Aufenthaltes und blieb, trotz ordnungsgemäßer Ladung, der Hauptverhandlung unentschuldigt fern. Folglich wurde am 28. Januar 2025 der Haftbefehl erlassen. Die eingesetzten Kräfte nahmen den Gesuchten fest, zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und leiteten alle erforderlichen Maßnahmen ein. So wurde unter anderem auch seine Betreuerin entsprechend unterrichtet. Der Deutsche verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Am Donnerstagmorgen, den 20. Februar 2025 erfolgte die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Quedlinburg. Der zuständige Richter bestätigte den Untersuchungshaftbefehl und die Beamten brach-ten den Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt.

