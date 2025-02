Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrlässige Trunkenheit im Verkehr - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 17. Februar 2025 kontrollierten Beamte der Bundespoli-zei um 09:40 Uhr einen 38-Jährigen, welcher einen Regionalexpress von Burg nach Magdeburg nutzte. Bei der Überprüfung seiner ermittelten Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannte, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Reisenden suchte. Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verurteil-te ihn das Amtsgericht Magdeburg im Dezember 2023 zu einer Geldstrafe von 400 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen. Lediglich einen Teil des geforderten Betrages beglich der Mann. Zudem stellte er sich der daraufhin ergangenen Ladung zum Strafantritt nicht. Demnach erging vor knapp drei Wochen jener Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Glück im Unglück: Der aus Polen Stammende konnte den haftabwendenden Betrag von 280 Euro aufbringen und nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen seinen Weg, als freier Mann, fortsetzen. Die ausschreibende Behörde wird über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

