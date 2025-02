Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 32-Jähriger ohne Fahrschein manipuliert an seinem Geschlechtsteil und führt 200 gestohlene Gutscheinkarten mit sich

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 16. Februar 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 18:25 Uhr von einer uniformiert reisenden Polizeibeamtin über einen Fahrgast im Intercityexpress von Nürnberg nach Berlin informiert, der keinen Fahrschein vorweisen konnte und unter seiner Jacke an seinem Geschlechtsteil manipuliert hatte. Dies bemerkten mehrere Reisende, die die Zugbegleiterin informierten, welche anschließend die Bundespolizistin ansprach und um Unterstützung bat. Diese forderte den 32-Jährigen auf, seine Handlungen zu unterlassen. Bei einem außerplanmäßigen Halt am nahegelegenen Hauptbahnhof in Halle (Saale) stand eine Streife bereits am Bahnsteig. Die Beamten trafen die Zugbegleiterin, die Polizistin sowie den Beschuldigten am Zug an und übernahmen diesen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Zudem ließen sie sich den Sachverhalt erläutern und nahmen die Personalien verschiedener Zeugen auf, sodass die geplante Fahrt schnellstmöglich fortgesetzt werden konnte. Der Rumäne wies sich mit seinem Führerschein aus. Angaben zu seinem Wohnort wollte er nicht machen. Dementsprechend wurde er aufgefordert, die Polizisten zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung zur Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) zu begleiten. Dies tat er nur widerwillig und begann grundlos zu schreien. Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier versuchte sich der Tatverdächtige aus dem Haltegriff zu winden, sperrte sich gegen die Laufrichtung und leistet aktiv Widerstand gegen die Mitnahme. Bei der Durchsuchung seiner Sachen in den Diensträumen konnten keine Ausweisdokumente, dafür aber 200 Gutscheinkarten der verschiedensten Art aufgefunden werden. Da der Mann keinen Erwerbsnachweis vorlegen konnte und bei einer ersten Befragung zugab, diese gestohlen zu haben, wurden diese sichergestellt. Den Mann erwarten Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen, Erregung öffentlicher Ärgernisse, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls.

