POL-SE: BAB 23/ Pinneberg Süd - 3,5 Tonner mit Lebensmitteln deutlich überladen

Quickborn (ots) - Am Donnerstag (06.02.2025) ist es auf der Bundesstraße 4 in Höhe Süderstraße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines VW Kastenwagens und einer Fußgängerin gekommen. Die Seniorin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Näheres zu dem Unfall ist der ...

mehr