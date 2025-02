POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannter schlägt Mann von hinten nieder - Polizei auf der Suche nach Hinweisen

Rellingen (ots) - Am Donnerstag (06.02.2025) ist in Rellingen der Diebstahl eines Fahrzeugs festgestellt worden. Unbekannte Täter entwendeten einen Hyundai NX4 in der Straße "Korkwisch" in Rellingen. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 05.02.2025, 19:00 Uhr und Donnerstag, 06.02.2025, 07:30 Uhr ereignet haben. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es ...

