BPOLI MD: 81-jähriger Senior zeigt unbürgerliches Verhalten, uriniert auf Sitz-platz, beleidigt und bedroht Mitarbeiter der Bahn

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 18. Februar 2025 erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg Kenntnis von einer männlichen Person in einer Regionalbahn. Der 81-Jährige nutzte diese von Jena nach Halle (Saale). Hierbei verhielt er sich unflätig, belästigte Reisende und urinierte auf einen Sitz-platz. Den Weisungen des Zugpersonals leistete er keinerlei Folge und verblieb, trotz Aufforderungen, diese zu verlassen, in der Bahn. Zudem beleidigte und bedrohte er den eingesetzten Kundenbetreuer und Triebfahrzeugführer. Daraufhin wurde die Bundespolizei informiert. Einsatzkräfte waren mit Einfahrt des relevanten Zuges um 12:33 Uhr am Hauptbahnhof Halle (Saale), Gleis 13 und nahmen sich der Situation an. Die Beamten überprüften die Personalien des Mannes. Im Rahmen seiner Kontrolle konnte kein Alkoholkonsum bei dem Deutschen wahrgenommen werden. Dies bestätigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von 0,00 Promille. Durch sein Verhalten erhält der Senior unter anderem Anzeigen wegen Verunreinigung von Bahnanlagen, Hausfriedenbruchs, Beleidigung sowie Bedrohung.

