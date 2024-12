Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anwohneranruf führt zur Festnahme von Einbrechern

Gera (ots)

Gera: Verdächtige Geräusche heute Nacht (05.12.2024) kurz nach 04:00 Uhr ließen einen Anwohner aus der Dr.-Theordor-Neubauer-Straße in Gera aufhorchen. Mit dem Hinweis, dass sich womöglich Einbrecher im Mehrfamilienhaus befinden, wandte sich der Zeuge an die Polizei. Die eintreffenden Streifen trafen vor Ort tatsächlich auf zwei Unberechtigte im Haus. Die beiden Männer (29, 42) waren gerade dabei, Buntmetall u.a. in Form von Heizungsrohren, zu stehlen. Daraufhin wurden sie vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort laufen die Ermittlungen nun weiter. (RK)

