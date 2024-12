LPI-G: Ermittlungen gegen unbekannte Frau

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in ein Café in der Vogtlandstraße meldete gestern früh (03.12.2024) ein Verantwortlicher via Notruf der Polizei. Wie sich herausstellte, drangen die Diebe in der Nacht vom Montag (02.12.2024) zu Dienstag (03.12.2024) in das Café ein. Dabei hatten die Täter offenbar eine etwa 150 kg schwere Espressomaschine sowie eine Kaffeemühle im Visier. Beides stahlen sie aus dem Café, wobei sie zudem Sachschaden verursachten. Insgesamt entstand ein ...

