Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Geraer Café

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ein Café in der Vogtlandstraße meldete gestern früh (03.12.2024) ein Verantwortlicher via Notruf der Polizei. Wie sich herausstellte, drangen die Diebe in der Nacht vom Montag (02.12.2024) zu Dienstag (03.12.2024) in das Café ein. Dabei hatten die Täter offenbar eine etwa 150 kg schwere Espressomaschine sowie eine Kaffeemühle im Visier. Beides stahlen sie aus dem Café, wobei sie zudem Sachschaden verursachten. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Gera ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0312486/2024) und sucht nach Zeugen, welche auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

