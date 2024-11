Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Eine leicht Verletzte bei Unfall auf der Kreuzung Rottweiler Straße/ Nelkenstraße (20.11.2024)

Dietingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, ist es auf der Kreuzung der Rottweiler Straße und der Nelkenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen sich zugezogen hat. Eine 65-jährige Fahrerin eines Jeep Grand Cherokee war auf der Nelkenstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Rottweiler Straße ein. Hierbei prallte sie mit einem Smart Fortwo Coupé einer 57-jährigen Frau zusammen, die sich bei dem Unfall leicht verletzte. Eine Fahrt in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten. Der entstandene Sachschaden wird am Jeep auf etwa 7.000 Euro und am Smart auf ungefähr 3.500 Euro von der Polizei geschätzt.

