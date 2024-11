Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Sternenplatz (20.11.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochmittag hat sich auf dem Sternenplatz ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Kurz vor 12 Uhr war ein Streifenwagen des Polizeireviers Konstanz im Rahmen einer Einsatzfahrt zu einem Brandalarm auf der Theodor-Heuss-Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf dem Sternenplatz fuhr der Streifenwagen bei Rot zeigender Ampel mit Blaulicht und Martinshorn in den Einmündungsbereich und kollidierte dabei mit einem von der Alten Rheinrücke kommenden, in Richtung Spanierstraße abbiegenden Mercedes eines 63 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitten sowohl der 63-Jährige, als auch die beiden 25 und 26 Jahre alten Polizisten Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, den Totalschaden am Streifenwagen schätzte die Polizei auf rund 35.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr auf dem Sternenplatz.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet die Autofahrer, die unmittelbar vor dem Zusammenstoß hinter dem Mercedes und dem Streifenwagen unterwegs waren und Passanten, die sich an der Bushaltestelle befanden - auch wenn sie nur akustische Wahrnehmungen gemacht haben - sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell