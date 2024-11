Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamtes Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Erster Landesbeamte und Polizeipräsident zeichnen Bürgerinnen und Bürger für ihr couragiertes Handeln aus

Zivilcourage erfordert oftmals den Mut hinzuschauen, hinzuhören und zu handeln - überall dort, wo uns Gewalt, Intoleranz und Respektlosigkeit begegnen. Dies kann an völlig verschiedenen Orten, im öffentlichen Raum aber auch im häuslichen Bereich der Fall sein.

Im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Konstanz haben der Erste Landesbeamte Philipp Gärtner und Polizeipräsident Hubert Wörner am vergangenen Donnerstagabend Bürgerinnen und Bürger für ihr mutiges und vorbildliches Handeln geehrt. Insgesamt 19 Frauen und Männer erhielten in einer feierlichen Stunde von den Laudatoren eine Anerkennungsurkunde, eine Medaille und Sachgeschenke. Sie alle haben in ganz unterschiedlichen Situationen Mut und Bereitschaft gezeigt, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen und sie hierdurch vor körperlichen bzw. finanziellem Schaden bewahrt oder haben der Polizei durch ihre Mitteilungen die Aufklärung von Straftaten, in einzelnen Fällen sogar die Festnahme von Tätern ermöglicht.

Die Sachverhalte, die zur Auszeichnung der Geehrten führten und vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz aufbereitet worden sind, reichten von der Rettung eines verunfallten Radfahrers über die Verhinderung von Betrugsfällen zum Nachteil älterer Menschen, Abwendung von größeren Sachschäden bis hin zur Alarmierung und Rettung von Bewohnern eines brennenden Hauses.

