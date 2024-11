Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - zwei Personen verletzt (20.11.2024)

Allensbach, B33 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 33 am Mittwochmorgen. Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 07.30 Uhr in Richtung Radolfzell unterwegs. Hinter der Frau fuhr ein 30-jähriger mit einem Mercedes und dahinter wiederum ein 42 Jahre alter Mann mit einem VW Touran. Als der Hyundai verkehrsbedingt stark bremste, prallte der VW in das Heck des ebenfalls abbremsenden Mercedes und schob diesen auf den Hyundai der 42-Jährigen. Die beiden Männer und die 42-Jährige erlitten durch die Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 42-Jährigen in ein Krankenhaus, die anderen beiden begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Um den nicht mehr fahrbereiten VW und den Mercedes kümmerten sich Abschleppdienste. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

