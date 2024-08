Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung an Autobahnausfahrt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21:40 Uhr im Bereich der Autobahnausfahrt Recklinghausen Ost (A2) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei oder möglicherweise drei Männern, die in einem Auto unterwegs waren. Der 44-Jährige Fahrer aus Datteln hielt in Höhe der Ausfahrt an, im weiteren Verlauf wurde er mutmaßlich durch einen der Insassen verletzt. Einer der Tatverdächtigen (27 Jahre aus Hanau) flüchtete, konnte aber zeitnah durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Unklar ist, ob ein zweiter Tatverdächtiger mit im Auto gesessen hat, der dann bislang unerkannt flüchten konnte. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die etwas zum Sachverhalt sagen können. Insbesondere ist dabei die Frage interessant, wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sind.

Bei der Suche nach dem möglichen zweiten Tatverdächtigen wurde unter anderem ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell